Стало известно, как Винатье выпытывал военную информацию у госслужащих

ФСБ: Винатье выпытывал у госслужащих военные данные в ущерб России

Фото: РИА «Новости»

Француз Лоран Винатье* собирал информацию военного характера, которую могут использовать иностранные спецслужбы в ущерб безопасности России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, иностранец начал контактировать с экспертами в разных областях, в том числе с политологами и военными экспертами и госслужащими.  Во время общения с ними иноагент собирал сведения военного и военно-технического характера.

«Которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности Российской Федерации», — уточнили в ФСБ.

Как сообщило следствие, он признал вину в незаконном сборе данных в области российской военной деятельности. По уголовному делу Лорана Винатье* допросили семь свидетелей. В распоряжении следователей оказались аудиозаписи их встреч с французом. Их отправят на лингвистическую судебную экспертизу.

*Лоран Винатье признан иноагентом в России.

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