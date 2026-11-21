Специалист по ЖКХ Бондарь: долгое проветривание в мороз грозит сыростью на окнах

Длительное проветривание квартиры через приоткрытое окно или форточку в сильный мороз приводит к охлаждению оконных откосов и способствует образованию конденсата за счет теплового воздуха в помещении. Об этом 360.ru рассказал общественный деятель и специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, зимой лучше полностью открывать окна на короткое время, чем часами держать створки в режиме щелевого проветривания.

«Если открыть створки настежь в нескольких комнатах на 5–10 минут, воздух полностью обновится, а стены и мебель не успеют остыть», — объяснил Бондарь.

Он добавил, что скоплению влаги в квартире способствует недостаточная вентиляция. Водяной пар от приготовления пищи, принятия душа и дыхания жильцов оседает на холодных стеклах, создавая условия для появления опасной для здоровья плесени.

Если регулярно проветривать комнаты неудобно, специалист по ЖКХ посоветовал использовать оконные или стеновые приточные клапаны, обеспечивающие поступление свежего воздуха.

Чем опасен сухой воздух в квартире зимой от жарящих батарей и какие еще есть способы избавиться от скопления конденсата на окнах — в материале 360.ru.