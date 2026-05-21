ИИ позвали на свадьбу. Нейросети стали трендом сезона у организаторов торжеств

Искусственный интеллект стал одним из трендов этого свадебного сезона. Нейросети все чаще используют при подготовке торжеств — для визуализации, написания текстов приглашений и даже клятвы. Об этом 360.ru рассказала основатель агентства праздников «Маркова», ведущая Светлана Маркова.

По ее словам, ИИ уже превратился для индустрии в незаменимого помощника, хотя полностью заменить человека пока все же не способен.

«Конечно, он не напишет такую речь, какую напишет человек, проникшись историей пары. Но какие-то моменты, от которых можно оттолкнуться и которые можно потом взять за основу, — это однозначно да», — сказала Маркова.

Она подчеркнула, что пока речь идет не о замене организатора или ведущего, а о делегировании части простых задач.

«Говорить о том, что ИИ полностью заменит организатора или ведущего, конечно, еще очень далеко. Но в общем и целом какие-то простые моменты мы уже делегируем», — пояснила эксперт.

Например, нейросети все чаще помогают с текстами. Они составляют приглашения и адаптируют универсальный сценарий под конкретного ведущего.

Еще одно направление, где ИИ быстро набирает популярность, — визуализация будущего праздника. С его помощью пары и организаторы могут заранее представить оформление площадки, декор и общую концепцию свадьбы.

«Это классная история, которая облегчает [работу] и сильно экономит время», — заключила Маркова.

