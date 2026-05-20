В Госдуме предложили материально поощрять долгий брак

Государство должно поощрять семьи, которые прожили вместе десятилетия. Об этом заявил депутат Госдумы Каплан Панеш и предложил ввести федеральные выплаты к юбилеям свадьбы, написало РИА «Новости» .

«Предлагаю ввести ежегодную выплату к юбилеям брака: 5000 рублей за пять лет совместной жизни, 10 000 — за 10 лет, 15 000 — за 15 и так далее с шагом пять лет. А для пар, отметивших золотую свадьбу — 50 лет брака — установить повышенную выплату в 100 000 рублей», — сказал Панеш.

По его словам, долгий брак стал редкостью, а такие семьи дают молодым пример поддержки, терпения и совместного преодоления трудностей. Депутат добавил, что многие регионы уже ввели подобные меры.

Панеш предложил сохранить принцип повышения выплат по мере роста семейного стажа. За 55 лет совместной жизни сумма могла бы составить 120 тысяч рублей, за 60 лет — 150 тысяч, за 65 лет — 200 тысяч, а за героические 70 лет — 250 тысяч.

«Это не только материальная помощь — это воспитательный и социальный эффект», — сказал депутат.

Он также отметил, что выплату можно оформлять через органы соцзащиты или портал госуслуг, а для пар с 50-летним браком и больше — назначать автоматически по данным загса.