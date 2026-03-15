Хинштейн признался, что дети помогают ему быстрее встать на ноги после аварии

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что дети на каникулах стараются приезжать к нему в реабилитационный центр как можно чаще, и их энергия заряжает сильнее любых процедур. Об этом он написал в телеграм-канале .

«Лучшее средство от всех болезней и травм — любовь и забота близких», — заявил глава региона.

Он отметил, что скорее восстановиться помогает неуемная энергия детей. По его словам, она лечит лучше любых процедур и тренировок.

В январе Хинштейн попал в ДТП в Курской области: машину занесло на дороге, губернатор получил перелом бедренной кости, трех ребер и двух отростков позвоночника. Его успешно прооперировали. Других пострадавших не было.

Врачи сообщали, что главе региона потребуется не менее трех месяцев для восстановления здоровья. Практически сразу после аварии Хинштейн продолжил работать, проводя рабочие встречи прямо в палате.