Восстановление Хинштейна после ДТП займет три месяца

Для восстановления попавшего в ДТП губернатора Курской области Александра Хинштейна потребуется около трех месяцев. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на прогноз местных врачей.

Медики запретили пострадавшему любую активность, однако он проводит рабочие встречи прямо в палате и надеется вернуться к полноценной деятельности значительно раньше, чем предположили в больнице.

Хинштейн попал в аварию на прошлой неделе во время рабочей поездки. Автомобиль губернатора на фоне плохих погодных условий занесло на обочине и выбросило в кювет.

Глава Курской области получил перелом бедренной кости. Ему провели экстренную операцию. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначили Александра Чепика.