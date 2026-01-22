Глава Курской области Александр Хинштейн попал в аварию
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в ДТП. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Сегодня планировал целый день работать в Конышевском районе. К сожалению, погодные условия у нас непростые. Машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину», — рассказал глава региона.
Губернатор отметил, что сейчас лежит в больнице. В результате ЧП больше никто не пострадал.
Ранее Хинштейн сообщил, что в четырех приграничных районах Курской области случилось нарушение электроснабжения. Свет отключили в населенных пунктах Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов. Энергетики оперативно приступили к восстановлению электричества.
До этого губернатор заявил, что украинские беспилотники атаковали объект энергетики в курском поселке Хомутовка. Из-за ЧП нарушилось электроснабжение во всем Хомутовском районе, еще свет пропал в некоторых домах Рыльского района.