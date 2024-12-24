Губернатор Камчатки не привез Путину красную икру в подарок

Красная икра в России сильно подорожала из-за маленького улова. Как сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов, в этом году выловили 130 тысяч тонн рыбы, что в три с половиной раза меньше, чем в прошлом. Видео с ответом Солодова опубликовал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

«Причина банальная. Это малорезультативная путина. Кстати, хочу сказать, что практически вся икра 100% сейчас на внутренний рынок направляется, мы видим ценовой дисбаланс», — отметил он.

Сам губернатор предпочитает нерку и покупает ее по цене в 7-7,5 тысячи рублей за килограмм. Он привез лакомство друзьям-губернаторам, но не президенту России Владимиру Путину.

«У президента личные поставки», — ответил Солодов.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина предупредила, что красная икра может быть опасна для здоровья некоторых людей.

Деликатес противопоказан людям, склонным к отекам и страдающим гипертонией. Ее коллега Ольга Панова посоветовала поставить на новогодний стол овощные закуски. Например, можно приготовить легкие рулетики с молодыми кабачками или канапе с ростками зелени.