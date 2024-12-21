Диетолог Соломатина: красная икра противопоказана людям, страдающим отеками и головной болью

Красная икра может быть опасна для здоровья некоторых людей, предупредила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24» .

По словам специалиста, деликатес противопоказан людям, склонным к отекам и страдающим гипертонией. Кроме того, красная икра содержит много холестерина, поэтому ее не стоит употреблять при атеросклерозе и сердечно-сосудистых заболеваниях, добавила «Свободная пресса».

«Соль может повышать давление и задерживать жидкость. Именно поэтому при заболевании сердечно-сосудистой системы или почек есть икру нужно с осторожностью», — пояснила врач.

Если состояние не критическое, то в новогоднюю ночь можно съесть одну чайную ложку икры. Людям без проблем со здоровьем можно употребить за раз не более двух чайных ложек деликатеса, резюмировала Соломатина.