Диетолог Панова посоветовала поставить на новогодний стол овощные закуски

Какие закуски приготовить на праздничный стол, чтобы не жалеть о съеденном? В интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова дала несколько советов. По словам специалиста, важно, чтобы на столе было много овощей.

Это могут быть легкие овощные рулетики с молодыми кабачками или канапе с ростками зелени. Можно сделать различные закуски с хумусом.

Если хочется мяса, для закусок лучше выбрать нежирные сорта и готовить их на пару, гриле или запекать. Подойдет куриная грудка, индейка или постная говядина. Можно сделать тосты с ростбифом, большим количеством рукколы и маленькой помидоркой.

Рыбные закуски тоже могут быть полезными. Например, рулетики из лосося с огурцом. Для этого берем огурец, творожный сыр, сверху красная рыбка, икра или креветка — получается освежающая и нетяжелая для желудка закуска, рассказала Панова.

А вот от колбасных нарезок и жирных сыров в новогоднюю ночь диетолог призвала отказаться. На ее взгляд, их лучше есть с утра.