Гроб Заворотнюк вынесли из Покровского храма в Москве под аплодисменты

Гроб с телом актрисы Анастасии Заворотнюк вынесли под бурные аплодисменты из Покровского храма в Москве. Видео оказалось в распоряжении 360.ru.

Церемония прощания с артисткой, скончавшейся от рака, прошла в Покровском монастыре. В последний путь звезду сериала «Моя прекрасная няня» провожали ее коллеги и поклонники, никаких ограничений родственники устанавливать не стали.

Люди несли огромные букеты цветов, чтобы почтить память Заворотнюк. Как отметил российский фигурист Илья Авербух, тоже присутствовавший на церемонии, Анастасия была всенародной любимицей и прекрасной ведущей.

Сразу после траурной церемонии Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище. Как стало известно Telegram-каналу Mash, могила актрисы находится на кладбищенской «аллее знаменитостей».

Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Долгие годы артистка боролась с раком мозга и не появлялась на публике. За две недели до смерти она сильно исхудала и почти не двигалась.