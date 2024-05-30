Исхудала и почти не двигалась. Стало известно о состоянии Заворотнюк перед смертью

Shot: Заворотнюк незадолго до смерти жаловалась на головные боли и слабость

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. Как сообщил Telegram-канал Shot , женщину мучали головные боли и слабость, артистка очень похудела и почти не могла двигаться.

Перед смертью 53-летняя звезда «Моей прекрасной няни» жила у себя дома в закрытом поселке Крекшино. Муж — фигурист Петр Чернышев — все это время находился с любимой.

«Ее периодически возили в государственную больницу на процедуры, также в конце прошлого года она прошла курс дорогостоящего лечения в частной клинике, однако глиобластома головного мозга не отступила», — написали авторы материала.

Две недели назад состояние звезды резко ухудшилось.

Заворотнюк долгие годы боролась с раком мозга. Болезнь у знаменитости диагностировали в 2019 году, тогда семья и представители звезды «Моей прекрасной няни» практически не давали комментариев насчет состояния артистки.

Актриса не появлялась на публике. Она перенесла несколько операций и прошла серию курсов лечения. После семья забрала ее домой, но ходили слухи, что после курса химиотерапии блиставшую на экранах женщину с трудом можно было узнать. Семья неоднократно опровергала сообщения об ухудшении здоровья Анастасии.

Заворотнюк скончалась после тяжелой болезни в ночь на 30 мая. Старшая дочь знаменитости подтвердила смерть актрисы. Она пообещала, что запомнит мать счастливой и любящей.