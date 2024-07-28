Готовящиеся к началу парада ВМФ в Петербурге корабли показали на видео

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в Санкт-Петербурге в акватории реки Невы и на Сенатской площади. В мероприятии традиционно примет участие Верховный Главнокомандующий — президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Она опубликовала видео с набережной Невы перед началом парада. Жители и гости Петербурга ждут начала мероприятий, многие из них держат в руках флаги и машут морякам на кораблях.

Ранее об участии главы государства в параде рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин готовился к мероприятию.

Репетиция парада состоялась 22 июля. Морякам пришлось проводить ее в сложных погодных условиях — под очень сильным дождем и ветром. В мероприятии будут участвовать более 200 кораблей, в том числе корветы и малые ракетные и противолодочные суда.