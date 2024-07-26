«Готовимся». Путин приедет на главный военный морской парад в Петербурге

Песков: Путин посетит парад в День ВМФ в Петербурге

Artem Priakhin/Keystone Press Agency
Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Владимир Путин посетит парад в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело издание «Регнум».

Праздник состоится 28 июля.

«Безусловно», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об участии Путина в параде в Северной столице.

Он добавил, что российский лидер уже готовится к мероприятию.

«Готовимся ко Дню военно-морского флота, параду в Санкт-Петербурге», — отметил Песков.

Парад в Петербурге начнется в 10:00 по московскому времени. Начало мероприятия ознаменует Артиллерийская батарея у Петропавловской крепости, она даст залп из 12 орудий. Также в городе зажгут Ростральные колонны, сообщил сайт kp.ru. Репетицию парада ко Дню ВМФ в Петербурге провели под дождем.

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