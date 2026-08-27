Глобальный коэффициент рождаемости впервые опустился ниже уровня воспроизводства

Мировая рождаемость впервые в истории наблюдений опустилась ниже уровня воспроизводства населения. Если не принять меры, в будущем начнется сокращение населения. Об этом сообщила пресс-служба Пенсильванского университета в США.

Ученые Северо-Западного и Пенсильванского университетов провели демографическое исследование. По их подсчетам, глобальный коэффициент рождаемости в 2026 году опустился до 2,2 ребенка на женщину.

Этот показатель впервые опустился ниже уровня воспроизводства. Снижение рождаемости происходит повсеместно, независимо от страны и уровня экономического развития.

Если тенденция сохранится, численность населения достигнет пика в девять миллиардов человек примерно к 2056 году, затем начнет снижаться. Это пессимистичней, чем в прогнозе ООН о максимальных 10,3 миллиарда человек в середине 2080 годов.

Ранее бизнесмен Илон Маск заявил о глобальной угрозе из-за снижения рождаемости. Он заявил, что человечество исчезает.