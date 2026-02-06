Демограф Тимаков предложил ввести кредиты на суперльготных условиях для повышения рождаемости в России

Россия в мировом демографическом рейтинге находится примерно посередине. По уровню рождаемости страна уступает Соединенным Штатам Америки и Франции, но примерно сопоставима с Германией. Демограф Владимир Тимаков в беседе с KP.RU назвал меры, которые могут повысить рождаемость в стране.

Эксперт считает, что для того чтобы семьи решались на третьего и последующих детей, необходима серьезная финансовая поддержка. Например, можно ввести крупные разовые выплаты или кредиты на суперльготных условиях.

«На второго ребенка семье дается льготный ипотечный кредит, а при рождении третьего ребенка государство этот кредит гасит», — пояснил Тимаков.

Также демограф предложил учитывать количество детей при начислении пенсии. По его мнению, стоит ввести денежную надбавку за вклад в воспитание детей, сопоставимый с трудовым стажем.

Кроме того, Тимаков отметил, что необходимо интересно рассказывать о многодетных семьях, их жизни и досуге. По его словам, прямая пропаганда многодетности может вызвать усталость и равнодушие у людей. Вместо этого можно привлекать известных личностей, у которых много детей, чтобы они стали примером для других.