Депутат Госдумы Алексей Журавлев обратился в Генеральную прокуратуру и Рособрнадзор с требованием проверить деятельность университета «Синергия». Об этом сообщил Life.ru .

Парламентарий составил обращения к генпрокурору Александру Гуцану и главе Рособрнадзора Анзору Музаеву в связи с многочисленными жалобами граждан на вуз. Недовольство вызвали качество образования, сведения о многочисленных нарушениях и недавние следственные действия в учебном заведении.

Журавлев обратил внимание, что в его приемную поступили обращения, в которых вуз называют «фабрикой фиктивных дипломов». Также депутат напомнил, что в 2022 году уже возбуждались уголовные дела в связи с оформлением липовых документов об обучении для отсрочки от мобилизации, а также с предполагаемым мошенничеством сотрудников «Синергии».

В том же году при оценке образовательных программ университета и его филиальной сети обнаружили более 160 нарушений федерального законодательства. Заведение трижды привлекалось к административной ответственности. В последующие годы выявлялись нарушения при реализации образовательных программ медицинского профиля и при заключении договоров о платном обучении.

В 2026 году по подозрению в причастности к преступной схеме задержали проректора по региональному развитию Михаила Ерофеева, добавил парламентарий.

«В связи с изложенным, прошу Вас организовать проверку деятельности Университета „Синергия“ и, в случае необходимости, принять предусмотренные законом меры прокурорского реагирования», — написал он.

О результатах проведения проверок Журавлев попросил сообщить ему в установленном порядке.