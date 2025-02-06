Генпрокуратура подала иск к нефтесервисной организации «Борец»

Генеральная прокуратура подала иск к компании «Борец». Это следует из карточки дела, которое рассматривает арбитражный суд Калининградской области.

Суд принял иск 5 февраля, заседание назначил на 7 марта. Предмет иска не сообщили.

Еще ответчиками по делу стали ООО Международная компания «Салтекор Инвестментс» и Международная коммерческая компания «Центр разработки нефтедобывающего оборудования». Как третьих лиц назначили ООО «ПК „Борец“, ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Компания «Борец» работает в столице, специализируется на ремонте и демонтаже буровых вышек и других услуг в сфере нефтедобычи.

Ранее Арбитражный суд Московской области арестовал все имущество группы «Домодедово», в том числе акции и доли в юридических лицах, которые принадлежат бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. До этого стало известно, что группа компаний аэропорта попала под влияние резидентов иностранных государств.