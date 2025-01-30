Суд арестовал активы группы «Домодедово»

Арбитражный суд Московской области наложил арест на все имущество группы «Домодедово», а также акции и доли в юрлицах, принадлежащих бенефициарам Дмитрию Каменщику и Валерию Когану. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на судебные документы принятые по иску Генеральной прокуратуры.

Таким образом, суд утвердил арест активов предпринимателей в российских и иностранных компаниях. Каменщика и Когана обязали обеспечить сохранность всего движимого и недвижимого имущества компаний в периметре «Домодедово».

При этом запрещено давать указания по его отчуждению или оставлению вне юрисдикции России, а также по остановке деятельности компаний.

Помимо этого, суд запретил органам управления группы принимать решения о дополнительной эмиссии, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров, совершать действия, направленные на вывод денежных средств и иного имущества.

Органы управления «Домодедово» и связанные лица обязали обеспечить бесперебойную деятельность аэропорта. При этом руководству ООО «ДМЕ Холдинг» нельзя совершать действия по перерегистрации и продаже земельных участков на территории аэровокзального комплекса.

Ранее стало известно, что группа компаний аэропорта Домодедово оказался под влиянием резидентов иностранных государств. Генеральная прокуратура подала иск о взыскании долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства. Арбитражный суд принял иск.