Аэропорт Домодедово оказался под иностранным контролем

Группа компаний аэропорта Домодедово оказался под влиянием резидентов иностранных государств. В связи с этим Генеральная прокуратура России подала иск о взыскании 100% долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства, сообщили «Ведомости».

Источник издания рассказал, что структуры столичного аэропорта находятся по контролем иностранных резидентов — председателя совета директоров Дмитрия Каменщика (Турция и ОАЭ) и председателя наблюдательного совета Валерия Когана (Израиль). Генпрокуратура потребовала наложить арест на активы компании.

Согласно иску, в 2024 году Каменщик и Коган пытались создать иллюзию отсутствия иностранного контроля над стратегическим предприятием. После обращения в Федеральную антимонопольную службу, им одобрили сделку по передаче аэропорта под контроль «ДМЕ Холдинг» (Ирландия). Такая схема позволила резидентам согласовать сделки без раскрытия иностранного контроля.

Арбитражный суд Московской области принял иск Генпрокуратуры к производству и назначил заседание на 28 февраля.

Генпрокурор Игорь Краснов ранее заявил, что деприватизации в России не существует.