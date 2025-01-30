Генпрокуратура начала проверку по Чубайсу после обращения депутатов

Генпрокуратура начала проверку после обращения депутатов в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Из Генпрокуратуры получили ответ, что наша информация принята и проводится проверка», — отметил он

Ранее депутаты попросили главу Следственного комитета Александра Бастрыкина назначить проверку служебной деятельности Чубайса на наличие преступлений. Также они обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову предоставить материалы по заведенным в отношении экс-главы «Роснано» уголовным делам.

Сегодня стало известно о задержании его бывших заместителей в Москве по подозрению в нецелевом расходовании 45 миллиардов рублей. Чубайс проходит в уголовном деле как свидетель.

В прошлом году председатель Госдумы Вячеслав Володин задавался вопросом о местонахождении Чубайса, отметив, что его нужно экстрадировать.