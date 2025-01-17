Депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить Чубайса

Главу Следственного комитета Александра Бастрыкина попросили провести доследственную проверку действий бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на наличие преступлений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он заявил, что депутаты также обратились к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой дать поручение о предоставлении материалов по заведенным в отношении Чубайса уголовным делам.

В октябре прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением об экстрадиции бывшего главы «Роснано» на родину и подверг критике реформу российской электроэнергетики, которая проводилась под его руководством.

Он также задавался вопросом о местонахождении Чубайса, который возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год.