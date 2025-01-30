Бывших топ-менеджеров «Роснано» задержали в Москве в рамках уголовного дела из-за нецелевого расходования 45 миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Среди задержанных бывший исполнительный директор „Роснано“ Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян», — отметили в сообщении.

Всего в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями правоохранители задержали четырех человек. Сейчас у экс-топ-менеджеров проводят обыски. В каком статусе они находятся пока неизвестно.

Ранее Следственный комитет попросили провести доследственную проверку действий бывшего главы «Роснано» на наличие преступлений.

Аналогичное обращение направили генеральному прокурору России Игорю Краснову.