бывших топ-менеджеров «Роснано» задержали в Москве

Mash: в Москве задержали четырех бывших топ-менеджеров «Роснано»

Бывших топ-менеджеров «Роснано» задержали в Москве в рамках уголовного дела из-за нецелевого расходования 45 миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Среди задержанных бывший исполнительный директор „Роснано“ Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян», — отметили в сообщении.

Всего в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями правоохранители задержали четырех человек. Сейчас у экс-топ-менеджеров проводят обыски. В каком статусе они находятся пока неизвестно.

Ранее Следственный комитет попросили провести доследственную проверку действий бывшего главы «Роснано» на наличие преступлений.

Аналогичное обращение направили генеральному прокурору России Игорю Краснову.

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