Бывших топ-менеджеров «Роснано» задержали в Москве в рамках уголовного дела из-за нецелевого расходования 45 миллиардов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«Среди задержанных бывший исполнительный директор „Роснано“ Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян», — отметили в сообщении.
Всего в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями правоохранители задержали четырех человек. Сейчас у экс-топ-менеджеров проводят обыски. В каком статусе они находятся пока неизвестно.