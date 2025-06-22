Гендиректором УК «Домодедово» стал экс-замглавы Минфина Андрей Иванов

Бывший заместитель министра финансов России Андрей Иванов стал генеральным директором управляющей компании «Домодедово». Об этом сообщил «Интерфакс».
Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесли в пятницу, 20 июня. Операционные компании Домодедова перешли под управление ООО «Домодедово Эрфилд» после передачи в собственность Росимущества.
Во вторник, 17 июня, стало известно о конфискации аэропорта в доход государства. Арест на все имущество группы наложили еще в январе, когда установили, что ГК оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.