Гендиректором УК «Домодедово» стал экс-замглавы Минфина Андрей Иванов

Бывший заместитель министра финансов России Андрей Иванов стал генеральным директором управляющей компании «Домодедово». Об этом сообщил «Интерфакс».

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесли в пятницу, 20 июня. Операционные компании Домодедова перешли под управление ООО «Домодедово Эрфилд» после передачи в собственность Росимущества.

Во вторник, 17 июня, стало известно о конфискации аэропорта в доход государства. Арест на все имущество группы наложили еще в январе, когда установили, что ГК оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.

Ранее президент Владимир Путин опроверг связь спора вокруг Домодедова с национализацией. Российский лидер напомнил, что разбирательство вокруг аэропорта шло много лет.