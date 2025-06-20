Путин опроверг связь спора вокруг аэропорта Домодедово с национализацией

Спор между структурами вокруг аэропорта Домодедово не имеет ничего общего с национализацией. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Возня вокруг аэропорта Домодедово идет давно, но этот случай не имеет ничего общего с национализацией», — отметил он.

Глава государства напомнил, что спор между соответствующими структурами идет много лет и в конце концов «вылился в известное решение суда».

Путин подчеркнул, что в России нужно выработать нормативную базу по срокам давности приватизации, чтобы вопрос с национализацией был закрыт навсегда.

В ходе выступления российский лидер напомнил, что в ходе приватизации в 1990-е в стране допустили много ошибок, но еще худшим решением было бы начать это забирать.

В январе суд наложили арест на все активы группы компаний аэропорта Домодедово, после того, как выяснилось, что они находятся под влиянием резидентов иностранных государств.