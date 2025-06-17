Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства

Генпрокуратура через суд добилась конфискации аэропорта Домодедово в доход государства. Об этом сообщили «Ведомости» .

Решение вынес Арбитражный суд Московской области, удовлетворив иск прокуратуры об активах ООО «ДМЕ холдинг», которое с 2024 года управляло группой операционных компаний Домодедова.

Процесс проходил в закрытом режиме.

«Решение подлежит к немедленному исполнению», — подчеркнул после его завершения один из участников процесса.

В начале 2025 года стало известно, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств. В январе суд арестовал все имущество группы.