Аэропорт Домодедово конфисковали в доход государства
Генпрокуратура через суд добилась конфискации аэропорта Домодедово в доход государства. Об этом сообщили «Ведомости».
Решение вынес Арбитражный суд Московской области, удовлетворив иск прокуратуры об активах ООО «ДМЕ холдинг», которое с 2024 года управляло группой операционных компаний Домодедова.
Процесс проходил в закрытом режиме.
«Решение подлежит к немедленному исполнению», — подчеркнул после его завершения один из участников процесса.
В начале 2025 года стало известно, что группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств. В январе суд арестовал все имущество группы.
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