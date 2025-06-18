Гендиректор КамАЗа приехал на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике «Маяк-2»

Гендиректор автоконцерна «КамАЗ» Сергей Когогин приехал на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике «Маяк-2». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В проезде принимает участие заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов. Автономные КамАЗы начали движение по трассе М-11», — отметили в концерне.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль движется без участия водителя. Беспилотный грузовик «Маяк-2» создали на базе автомобиля КамАЗ-54901.

В рамках деловой программы ПМЭФ-2025 в первый день форума состоится сессия клуба «Валдай» на тему «Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепление отдельных государств». В обсуждении примут участие представители Индии, Китая, Швейцарии и Шри-Ланки.

Вечером, после окончания основных мероприятий первого дня, президент России Владимир Путин встретится с руководителями международных информационных агентств. В прошлом году беседа продлилась около трех часов.