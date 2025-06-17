Кремль анонсировал встречу Путина с иностранными журналистами на ПМЭФ

Ушаков: встреча Путина с мировыми информагентствами на ПМЭФ пройдет 18 июня

Президент России Владимир Путин в первый день проведения Петербургского экономического форума встретится с руководителями международных информационных агентств. Как сообщило РИА «Новости», такой анонс сделал помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он добавил, что встреча пройдет после окончания основных мероприятий первого дня форума.

«Президент вечером 18 июня проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств», — заявил Ушаков.

Агентство со ссылкой на материалы пресс-службы Кремля уточнило, что Путин ответит на вопросы журналистов о внутренней и внешней политике России, а также коснется главных мировых событий.

На прошлогоднем Петербургском экономическом форуме президент России встретился с руководителями международных информационных агентств в «Лахта Центре».

Беседа продлилась почти три часа. Глава государства ответил на вопросы о специальной военной операции, отношениях России и Запада и поделился взглядами на экономику.