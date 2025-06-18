«Валдай» проведет сессию на ПМЭФ-2025 18 июня

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 18 июня в 13:00 состоится сессия клуба «Валдай» на тему «Устойчивость в мире неопределенности: всеобщая безопасность через укрепление отдельных государств». Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

С момента обострения украинского кризиса западные страны пытались разрушить целостность мировой системы и изолировать Россию. Однако мировая система сохранилась, хотя и в измененном виде, а страна не только удержала свои позиции, но и нашла новых партнеров, предложив альтернативные подходы, которые поддержали государства мирового большинства.

В центре дискуссии окажутся вопросы укрепления суверенитета, обеспечения безопасности в различных сферах и достижения устойчивости перед лицом глобальных вызовов.

Клуб «Валдай» традиционно собирает экспертов из разных стран и сфер деятельности. В этом году в обсуждении примут участие представители Индии, Китая, Швейцарии и Шри-Ланки. Среди ключевых тем сессии — определение устойчивости в XXI веке, приоритеты государств в современных условиях и необходимые компоненты суверенитета для развития в эпоху постоянных изменений.

Сессию откроет председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

В этом году ПМЭФ пройдет в «Экспофоруме» с 18 по 21 июня. Во время пленарного заседания, запланированного на 20 июня, по традиции выступит российский лидер Владимир Путин.