Петербуржцы стали чаще жаловаться на коллекторов в 2026 году

В 2026 году жители Санкт-Петербурга стали чаще жаловаться на незаконные действия кредитных и коллекторских организаций. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по городу.

В Главном управлении ФССП по Санкт-Петербургу рассмотрели 2800 обращений граждан, из которых 424 жалобы были признаны обоснованными. В ведомстве подчеркнули, что в отношении коллекторских агентств, нарушивших права граждан, составлено более 140 административных протоколов.

Общая сумма штрафов для взыскателей превысила 7,9 миллиона рублей, что почти вдвое больше показателя прошлого года (4,5 млн). Кроме того, вынесено 316 предостережений о недопустимости нарушений закона.

На начало сентября в городе официально числятся 28 коллекторских агентств и 57 кредитных организаций.