Юрист Горелов объяснил, что обычно банки продают безнадежные долги коллекторам
По данным Банка России, объем безнадежных долгов россиян по кредитам превысил 2,4 триллиона рублей. Под безнадежными долгами понимаются займы, которые банки считают невозвратными. Подробнее рассказал юрист Алексей Горелов в беседе с «Авторадио».
По его словам, финансовые организации могут выбрать один из двух путей в отношении таких долгов: списать их в полном объеме или попытаться получить хоть какие-то деньги.
«Чаще всего банки выбирают именно второй путь и продают его либо коллекторским организациям, либо иным организациям, кто может в дальнейшем взыскивать эти суммы с должников», — отметил специалист.
Часть должников все-таки выплачивает деньги уже коллекторской организации, в то время как другие ссылаются на срок исковой давности.