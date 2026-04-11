ФСБ обнародовала признания создателей газовых камер для концлагерей

ФСБ рассекретила архивные документы с показаниями немецких инженеров, которые проектировали крематории и газовые камеры для лагерей смерти. Материалы опубликовала пресс-служба ведомства.

Архив обнародовали в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Весной 1946 года сотрудники «Смерша» задержали служащих компании «Топф и сыновья». Она занималась строительством крематориев и оборудования для газовых камер в Аушвице, Дахау и Бухенвальде.

Инженер-конструктор Карл Шульце признался, что лично видел в Освенциме, как эсэсовцы загоняли в барак без окон около трехсот человек. Здание закрытым проходом соединялось с газовой камерой, где Шульце смонтировал вентиляцию. На следующее утро он обнаружил в крематории 60 трупов людей разного возраста.

Главный инженер Фриц Зандер признался, что спроектировал сверхмощный крематорий, когда узнал, что печи не справляются с нагрузкой.

«Я как немецкий инженер и служащий фирмы „Топф“ считал себя обязанным применить все свои лучшие знания, чтобы способствовать гитлеровской Германии в победе, так же, как любой инженер по самолетостроению, даже если это связано с уничтожением людей», — заявлял Зандер.

