Ограничение углеродного следа может привести к замедлению экономического роста и обострению проблемы бедности. Об этом 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота, комментируя провал климатического саммита ООН.

«Чем больше ограничивать углеродный след, тем больше это может повлиять на потенциальное замедление экономического роста и валового выпуска в экономиках стран», — отметил он.

По словам эксперта, климатические ограничения несут риск спада экономики, что приведет к снижению потребления и обнищанию населения. В связи с этим в ближайшие годы необходимо выработать технологические решения, которые позволят сохранить климат без ущерба для экономического развития.

О том, чем грозит отсутствие договоренностей по климату, — в материале 360.ru.