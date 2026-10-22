Климатолог Клименко сообщил, что предстоящая зима в Москве окажется теплее климатической нормы

Предстоящая зима в Москве окажется на 1,5–2,5 градуса теплее климатической нормы и принесет на четверть больше снега, заявил aif.ru ученый-климатолог, академик РАН Владимир Клименко.

По его словам, сезон может войти в пятерку или десятку самых теплых за 250 лет наблюдений. Специалист сообщил, что в декабре средняя температура составит один-два градуса мороза, часто будет идти снег с дождем. Настоящая зима придет только как минимум в январе, отметил академик, пишет газета «Взгляд».

По его прогнозу, январь будет на два-три градуса теплее нормы, а февраль — на один градус, при этом ожидаются редкие сильные снегопады и метели. Клименко добавил, что прошлая зима соответствовала норме, однако после десяти очень теплых сезонов могла показаться москвичам холодной.