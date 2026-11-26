Сегодня 06:30 Провал конференции ООН по климату: что означает отсутствие договоренности COP31 Фото: Википедия / 360.ru Эксклюзив

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Климатический саммит ООН (COP31) в Анталье закончился без итогового документа. Что произошло на конференции и чем грозит отсутствие договоренностей, разбирался 360.ru.

Что случилось на климатическом саммите ООН Конференция ООН по изменению климата проходила в турецкой Анталье с 9 по 20 ноября, но переговоры затянулись еще на два дня — саммит стал самым длинным в истории, побив рекорд мадридской COP25 на 44 часа. Председатель COP31, министр экологии Турции Мурат Курум 22 ноября объявил, что консенсуса по проекту «Анталийского пакта» нет, решения не приняты. «Мы сделали все что могли», — подытожил он.

Фото: РИА «Новости»

Из-за чего разругались стороны Ископаемое топливо Первый проект содержал призыв к «немедленному отказу от ископаемого топлива в энергетических системах». Но в последующих версиях формулировку вычистили — остались размытые отсылки к прошлым договоренностям и ставка на технологии улавливания углерода (CCUS). Против финального текста выступили ЕС, Великобритания, Норвегия, Панама, Швейцария и малые островные государства — всего более 30 стран. «Бессовестно принимать климатический акт, в котором нет ни слова об ископаемом топливе»», — заявил ирландский министр Дарраг О’Брайен от имени Евросоюза. Деньги Из документа исчезла конкретная цель — 120 миллиардов долларов в год на адаптацию к климатическим изменениям для развивающихся стран к 2035 году. Развитые страны настаивали на кредитах с отчетностью, развивающиеся хотели денег «без всякого контроля» — в итоге уступок не нашлось.

Фото: Медиасток.рф

Позиция экспортеров Саудовская Аравия поддержала упор на улавливание углерода. Российский делегат Сергей Кононученко, в свою очередь, предупредил: если сокращать добычу нефти и газа быстрее, чем падает спрос, получится не снижение выбросов, а дефицит, ценовой шок и энергетическая бедность. При этом первыми пострадают развивающиеся страны.

Организационные неурядицы Турция и Австралия вели переговоры совместно, и делегатам пришлось курсировать между двумя штабами, уточняя позиции. Единое председательство давало бы больше контроля, а секретариат ООН «выпустил ситуацию из-под контроля», допустив открытый конфликт со взаимными упреками. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал итог глубоким разочарованием.

В зале переговоров может не быть согласия, но в науке нет никакой двусмысленности. Антониу Гутерриш

В чем нюанс В конференциях по климату и договоренностях есть очень большой нюанс, рассказал 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота. «Чем больше ограничивать углеродный след, тем больше это может повлиять на потенциальное замедление экономического роста и валового выпуска в экономиках стран, которые присоединятся к этому соглашению», — отметил он. Из-за этого возникает дилемма.

Если совершать такие ограничения, которые будут способствовать сохранению климата стабильным, может замедлиться экономический рост, что вызовет снижение потребления и обострение проблем обнищания населения и, возможно, даже бедности. Андрей Бархота

Это первый аспект, который препятствует формированию адаптивных решений по климату. «Второй аспект связан с тем, что деятельность человека влияет на климат, но в какую сторону — это не совсем понятно», — подчеркнул финансист.

Фото: 360.ru

В одних регионах планеты наблюдается глобальное потепление, в других — глобальное похолодание. «Здесь возникает ситуация, когда хочется внести свой вклад в дело сохранения экосистемы планеты и климата, но при этом экономические цели никто не отменял. Наверное, в ближайшие годы нужно будет выработать дополнительные инструменты ограничения изменения климата», — считает Бархота. Меры могут быть связаны с новыми технологиями, которые частично дезавуируют традиционные решения, вызывавшие парниковый эффект и глобальное потепление.

Климатические риски, я напомню, оцениваются в рейтингах устойчивого развития. Если компания нейтрально или положительно влияет на климат, а не отрицательно, то считается, что ее качество и устойчивость к долгосрочному развитию более высокая. Андрей Бархота

Поэтому все бюрократические структуры и рейтинговые агентства будут стараться эту тему поддерживать и выработать какое-то решение, которое позволит достичь компромисса, не замедлить экономический рост и способствовать сохранению климата, заключил экономист.

Фото: 360.ru

Парижское соглашение В конце 2015 года ряд стран подписали Парижское соглашение по климату, которое действует по сей день, напомнил 360.ru кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев. Ранее действовал Киотский протокол, но в 2012-м из него вышли Япония, Россия и Канада «Фактически Киотский протокол сошел на нет. И каждый последующий год собиралась подобная конференция, которая не давала никакого эффекта практически. В 2015 году наконец подписали некое соглашение в Париже. Но весь вопрос в том, что это соглашение было очень размытое», — подчеркнул эксперт.

Фото: 360.ru

Каждая сторона могла выбрать свой путь борьбы с нежелательными явлениями, сказывающимися на климате.

Никаких обязательных требований не было. <…> Есть некие базовые вещи в Парижском соглашении, они худо или бедно выполняются. Кто-то более тщательно к этому подходит, кто-то менее тщательно. Но на ближайшие годы от ископаемого топлива как источника энергии отказаться мир не сможет. И все будет идти тем же путем, что и шло.

С чем связано глобальное потепление Глобальное потепление продолжается — это связано не только с действиями человека, но и с тем, что вся климатическая система, в первую очередь океан, очень инерционна. «Поэтому, чтобы ни делали, мгновенно увидеть положительную реакцию невозможно», — отметил Киселев. Большую роль играет феномен Эль-Ниньо, который приносит еще большее увеличение температуры и изменения режима осадков. «Но, как правило, в южном полушарии или в экваториальной зоне. До России это не доходит», — добавил климатолог. Человечество должно адаптироваться к складывающимся условиям.

Все чаще происходят всевозможные погодно-климатические аномалии: ветры, ураганы, бури, торнадо, засухи или, наоборот, сильные ливневые осадки. Учащаются всевозможные волны тепла, когда не менее пяти дней держится высокая температура.

Число таких событий возрастает, причем стремительно, подчеркнул специалист. «В мире за последние 45-50 лет в три-четыре раза возросло число таких случаев. В России, по статистике Росгидромета, если сравнивать с концом прошлого века, как минимум вдвое чаще происходят подобные события», — сказал Киселев.

Фото: 360.ru

Альтернатива переговорному формату ООН Между некоторыми группами стран есть определенные договоренности, но существуют нюансы. «Основная масса выбросов идет из Китая. Китай наращивает так называемые зеленые технологии, в первую очередь гелиоэнергетику и ветроэнергетику. Они лидируют с большим отрывом, но при этом все равно основным источником их энергии остается уголь, который грязнее нефти и грязнее газа», — рассказал климатолог. Поэтому прилагаемые усилия не дают видимого результата.

Чтобы это было эффективно, даже недостаточно, чтобы участвовали страны с наибольшими выбросами, в первую очередь Китай, Соединенные Штаты, Европейский союз, Индия. <…> А серьезной альтернативы ooновским мероприятиям нет.

Какие государства пострадают от отсутствия нового соглашения Рост температуры и повышение уровня воды в Мировом океане грозит затоплением маленьких островных государств. «Это не всемирный потоп, но вопрос жизни и смерти маленьких государств. А если говорить о температуре, то это касается всех стран», — предупредил климатолог.