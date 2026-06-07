«Это невозможно»: Фадеев объяснил, почему ИИ не заменит журналистов

Фадеев заявил, что ИИ не заменит журналистов

Искусственный интеллект не сможет заменить журналистов. Такое мнение высказал председатель СПЧ Валерий Фадеев в интервью РИА «Новости» на ПМЭФ-2026.

«Это невозможно. Профессионал приезжает на место, описывает происшествие, разговаривает с очевидцами. ИИ не сможет сделать репортаж с места событий и взять интервью», — сказал он.

По словам Фадеева, обзор футбольного матча искусственный интеллект сделать может из-за простоты работы. Однако это лишит смысла обучение молодых специалистов, которые должны начинать с упрощенных задач.

«Не надо этого делать, не надо заменять журналистов искусственным интеллектом», — призвал председатель СПЧ.

Ранее пианист Денис Мацуев заявил, что нейросети не смогут заменить музыкантов. По его словам, творчеству необходимы чувства, импровизация и спонтанность, на которые способен только человек.