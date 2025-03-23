Эрмитаж может запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей

Представители Государственного Эрмитажа сообщили о возможном запрете постановочных фотосессий в музее из-за проблем с поведением посетителей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея. Причиной стал случай с проведением коммерческой фотосъемки.

На этой неделе в Эрмитаж пришли две девушки, которые хотели провести фотосессию в его залах. Сотрудники музея объяснили им, что съёмка требует дополнительной оплаты. Однако девушки сказали, что это не входило в их планы.

«После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», — сообщили в музее.

Как отметили в пресс-службе музея, одна из посетительниц написала, что ее не пустили, при этом опубликовала видео и фотографиями из Эрмитажа. Девушка уверяла, что ее отказывались пропускать из-за наряда.

«Такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу», — отметили в пресс-службе.

В Эрмитаже регулярно проводятся свадебные и постановочные фотосессии, отметили в пресс-службе. Однако для этого необходимо приобрести специальный билет, поскольку любая съемка в музейных интерьерах требует особого контроля со стороны службы безопасности и смотрителей.

Это одна из возможностей для музея заработать средства, которые покрывают систему льгот, не имеющую аналогов в России. Кроме того, это позволяет сохранить стоимость входного билета — самую низкую среди крупных музеев страны.

Девушка, которую якобы не пустили в Эрмитаж, действительно работает в сфере рекламы одежды. Ее фотографии, включая фотографии из музея, нашли на странице одного из брендов в социальных сетях.

Ранее посетитель Эрмитажа залез на старинный трон ради селфи и попал в полицию.