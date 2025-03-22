Девушку не пустили в Эрмитаж из-за нарядной одежды

Блогера из Москвы не пустили в Эрмитаж из-за «слишком красивого наряда». Об этом сообщила «Фонтанка» .

Музей отказался пропускать девушку, на которой была юбка, рубашка и пиджак. На опубликованной видеозаписи представитель Эрмитажа объяснила посетительнице, что для фотосессии в нарядной одежде необходимо заплатить 10 тысяч.

В ответ девушка пояснила, что она в повседневной одежде, и у нее нет фотоаппарата. Несмотря на протест посетительницы, ее не пропустили в музей.

По правилам Эрмитажа, в здании можно проводить любительскую фотосъемку. Под ней подразумеваются снимки для личного использования, не связанного с извлечение прибыли, созданием тиражированной продукции, публичным экспонированием и без специального оборудования.

Ранее музей изменил правила бесплатного посещения. Свободный вход в Эрмитаж решили приурочить к праздникам. Следующий бесплатный день пройдет в День музеев, который отмечается 18 мая.