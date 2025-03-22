Эрмитаж ответил на обвинения инфлюенсерши, которую не пустили в музей из-за одежды

Для проведения в Эрмитаже коммерческой съемки требуется приобрести специальный билет, так как любая съемка требует особого внимания персонала музея. В Telegram-канале Эрмитажа ответили на обвинения, что в музей не пустили двух нарядно одетых девушек.

На входе посетительниц предупредили, что профессиональную съемку нужно дополнительно оплатить, однако девушки заверили, что не планируют этого делать.

«После того как гостьи прошли контроль, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены», — отметили представители музея.

В Эрмитаже указали, что одна из посетительниц в своем блоге написала, что в музей их не пустили, однако публикацию проиллюстрировала фотографиями и видео из Эрмитажа. Некоторые подписчики заметили эту нестыковку. По мнению представителей музея, такая провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы.

«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», — указали в Эрмитаже.

Девушка, которую якобы не пустили в Эрмитаж, действительно занимается рекламой одежды. Ее фотографии, в том числе из музея, нашли на странице одного из брендов в соцсетях.