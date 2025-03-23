Посетитель Эрмитажа залез на старинный трон ради селфи и попал в полицию

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который залез на трон Мальтийского ордена конца XVIII века. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.
Мужчина 59-ти лет зашел за веревочное ограждение и сел на трон, чтобы сделать селфи. Нарушитель порядка агрессивно отреагировал на замечание сотрудница музея и встал ногами на подножную скамеечку экспоната.
На место прибыли росгвардейцы. Они задержали посетителя и передали его полиции. На экспонате обнаружили повреждения.
«Музейный предмет будет направлен на более тщательную экспертизу», — сообщила пресс-служба.
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