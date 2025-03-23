Посетитель Эрмитажа залез на старинный трон ради селфи и попал в полицию

Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Росгвардия задержала посетителя Эрмитажа, который залез на трон XVIII века

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который залез на трон Мальтийского ордена конца XVIII века. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина 59-ти лет зашел за веревочное ограждение и сел на трон, чтобы сделать селфи. Нарушитель порядка агрессивно отреагировал на замечание сотрудница музея и встал ногами на подножную скамеечку экспоната.

На место прибыли росгвардейцы. Они задержали посетителя и передали его полиции. На экспонате обнаружили повреждения.

«Музейный предмет будет направлен на более тщательную экспертизу», — сообщила пресс-служба.

Ранее сотрудники Эрмитажа не пустили в музей блогера из Москвы. Причиной стал «слишком красивый наряд»: юбка, пиджак и рубашка.