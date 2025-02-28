Энергетики с 1 марта будут продавать по паспорту

В России с 1 марта вступит в силу запрет на продажу энергетических напитков школьникам. Ограничение уже действовало в отдельных регионах, а теперь распространится на всю страну, сообщил РИА «Новости» зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

«Все это — логичное продолжение курса на защиту детей от разнообразных ядов. <…> Это даже не газировка, которая тоже не очень полезна, или кофе — это ударная доза кофеина, которая может оказать непредсказуемый эффект на растущий организм», — объяснил он.

Теперь при продаже энергетиков торговцы, как в случае с алкоголем, начнут спрашивать о возрасте и требовать документ. Толмачев предупредил, что если покупатель откажется подтвердить, что ему больше 18 лет, а у продавца возникнут сомнения, он не отпустит этот товар.

Запрет уже действовал в 65 субъектах, Госдума лишь распространила его на всю страну. Вдобавок новый закон позволит регионам самостоятельно запрещать продавать энергетики в школах, больницах, музеях, театрах и спортивных учреждениях.

Бесконтрольное употребление энергетиков может вызвать привыкание и проблемы с сердцем. В Великобритании девушка перенесла четыре клинические смерти из-за неполной банки тонизирующего напитка.