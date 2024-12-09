Волынец поддержала введение в России штрафов за продажу детям энергетиков

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец поддержала законопроект о штрафах до полумиллиона рублей за продажу детям энергетических напитков. Об этом написал RT .

Омбудсмен высказала мнение, что штрафовать нужно не только тех, кто продал детям энергетики, но и тех, кто участвовал в покупке.

«Бывает так, что дети, когда понимают, что им не продадут, иногда обращаются ко взрослым с просьбой купить и передать им», — сообщила спикер.

Волынец добавила, что такой высокий штраф «позволит сохранить здоровье наших детей».