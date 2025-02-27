Самозапрет на кредиты и изъятие дач. Как изменится жизнь россиян с 1 марта

Россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов и микрозаймов. Это поможет не только ограничить долговую нагрузку, но и защититься от мошенников, если они завладеют персональными данными и захотят получить вместо вас деньги в банке или МФО.

Самозапрет можно будет бесплатно оформить через портал гоуслуг уже в марте. Не позднее сентября 2025-го такая возможность появится и в МФЦ.

Ограничение снимут по желанию заявителя. Это никак не повлияет на его кредитную историю.