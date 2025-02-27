Самозапрет на кредиты и изъятие дач. Как изменится жизнь россиян с 1 марта
Весной 2025 года в России вступят в силу новые законы и поправки. Многие коснутся жителей напрямую: например, можно будет оформить запрет на выдачу кредитов самому себе или лишиться дачного участка, если долго не ухаживать за ним. Что еще изменится с 1 марта — в материале 360.ru.
Самозапрет на кредиты
Россияне смогут устанавливать самозапрет на оформление кредитов и микрозаймов. Это поможет не только ограничить долговую нагрузку, но и защититься от мошенников, если они завладеют персональными данными и захотят получить вместо вас деньги в банке или МФО.
Самозапрет можно будет бесплатно оформить через портал гоуслуг уже в марте. Не позднее сентября 2025-го такая возможность появится и в МФЦ.
Ограничение снимут по желанию заявителя. Это никак не повлияет на его кредитную историю.
В Банке России пояснили, что на ипотеку, автокредит и образовательные займы запрет не будет распространяться. Регулятор заверил, что мошенникам и так трудно оформить эти виды кредитов.
Подробнее о новом законе — в другом материале 360.ru.
Изъятие дачных участков
С первого весеннего месяца вступят в силу поправки, позволяющие изымать земли у дачников, если участок не освоят в строго отведенные сроки — три года. Это коснется только территорий в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков.
Обязательным условием изъятия станет использование участка не по назначению. В этом случае может последовать административное взыскание в виде штрафа. Его размер увеличат до 1-1,5% от кадастровой стоимости объекта, но не менее 20 тысяч рублей.
У собственников и ранее могли изъять участок в случае его неиспользования, однако в законе не прописывали срок и признаки, по которым власти посчитают землю «заброшенной».
Вот некоторые из них:
- наличие сорняков;
- хлам;
- разрушенные строения;
- отсутствие фундамента в течение первых двух лет;
- построенное здание не зарегистрировали.
Как освоить участок:
- очистить от сорняков и мусора;
- пролить землю;
- иссушить, если участок заболотило;
- рекультивировать землю на участке;
- укрепить почву в случае необходимости;
- построить дом, если объект предназначен для строительства.
Если надзорные органы установят, что дачная земля не освоена, они направят на адрес владельца предупреждение. На устранение нарушения дадут полгода. Если ничего не изменится, Росреестр через суд изымет участок.
После судебного решения участок могут передать нуждающимся категориям населения, многодетным семьям или ветеранам специальной военной операции.
Голосование для жильцов через «Госуслуги»
С 1 марта вступят в силу изменения в Жилищном кодексе. Теперь собственники квартир в многоквартирных домах смогут участвовать в общедомовых собраниях с помощью портала госуслуг.
Также владельцам жилплощади будут доступны:
- оповещения о предстоящем собрании;
- доступ к информации о принятых на таких собраниях решениях;
- автоматический подсчет голосов.
Схема будет действовать так: управляющая компания или инициативная группа размещает уведомление о предстоящем собрании. Собственники его получают. Затем им нужно будет проголосовать в установленный срок онлайн.
По окончании процедуры идет подсчет голосов, формируется итоговый протокол собрания. С ним сможет ознакомиться любой владелец квартиры в доме.
Эскроу-счета для частных домов
С 1 марта 2025 года эскроу-счета начнут использовать при строительстве частных домов по договору подряда.
Интересно
Ранее эскроу-счета использовали только для строительства многоквартирных домов и коттеджных поселков целиком. С марта услуга станет доступна для индивидуального строительства — загородных или дачных домов.
Кроме того, теперь средства материнского капитала разрешат направлять на счет эскроу. А при оформлении льготной или IT-ипотеки для строительства частного дома использование услуги эскроу станет обязательной.
Повышенная пенсия для военных
Военные пенсионеры получат надбавки, которые им причитаются с начала 2025-го. Индексация составила 9,5%, средний размер пенсий вырастет до 43 тысяч рублей.
В октябре 2024-го военные пенсии увеличили на 5,1%. Таким образом, военные получат разницу между осенней индексацией и реальной инфляцией за январь и февраль. Доплата придет вместе с мартовской пенсией.
Оплата отопления по-новому
Некоторые регионы России с весны утратят право перехода на ежемесячную оплату услуг за отопление в течение года.
Сейчас существует два порядка оплаты отопления:
- Фактический. Счет в отопительный период больше, так как летом эту статью расходов не учитывают.
- Равномерный. Плату за отопление в холодное время года распределяют на 12 месяцев. Таким образом, собственники платят примерно одинаковую сумму на протяжении всего года.
Регионы имеют право выбирать способ оплаты самостоятельно. Однако с весны те, кто перешел на оплату по факту, не смогут вернуться на равномерный порядок. В то же время регионы с равномерной оплатой смогут продолжить эту практику или перейти на другой вариант в будущем.
Другие законы, которые вступят в силу с 1 марта 2025 года
- Запретят продавать несовершеннолетним зажигалки и энергетические напитки. Если есть сомнения в возрасте покупателя, продавец вправе попросить у него документы.
- Ужесточат правила продажи/покупки земельных участков. С 1 марта Росреестр не будет регистрировать такие операции, если в нем нет данных о границах объекта. Перед продажей владельцу придется отмежевать участок.
- Застройщики смогут отделывать квартиры по собственному регламенту, который должен соответствовать стандартам Минстроя. Ранее они следовали техническому регламенту.
- Центробанк снизит надбавки к коэффициентам риска по ипотекам с первоначальным взносом от 20 до 30%. Правило коснется заемщиков с показателем долговой нагрузкой менее 70% — это соотношение платежей по кредитам к месячному заработку гражданина. Получить ипотеку станет проще.
- Собственников частных домов обяжут регистрировать недвижимость сразу по завершении строительства. Эксплуатация таких объектов будет доступна после их регистрации. Дома должны использоваться по целевому назначению.
- В рекламу о кредитных продуктах и займах включат предупреждения о рисках заемщиков. Так клиенты должны понять, что перед оформлением кредита следует трезво оценить свои финансовые возможности.
- Иноагентов обяжут открывать спецсчет в российском банке для перечисления зарплаты. Все доходы должны поступать только на этот счет.
- Священников будут пускать в реанимацию даже во внеурочное время.
- В заведениях общественного питания чек начнут выдавать до оплаты. Кроме того, ИП и организациям на едином сельхозналоге разрешат работать без касс, если площадь их торгового места составляет менее 15 квадратов.