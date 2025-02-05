Популярный энергетик отправил 20-летнюю жительницу Британии в реанимацию

Жительница Великобритании чуть не умерла из-за отказа органов, выпив треть банки популярного энергетика во время тренировки в спортивном зале. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В ноябре 20-летняя девушка вместе с молодым человеком занималась становой тягой. Неожиданно ей стало плохо, и она упала. Ее бойфренд, поняв, что она не дышит и пульса нет, принялся делать ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Всего по пути в больницу она пережила четыре клинических смерти. Один раз сердце девушки не билось целых пять минут, из-за чего сильно пострадали ее органы. Она долго находилась на системе жизнеобеспечения и перенесла несколько операций. Врачи считали, что девушке не удастся оправиться от таких повреждений, но спустя две недели она восстановилась и выписалась из больницы.

По мнению пострадавшей, все произошло из-за сочетания энергетика с неизвестной болезнью. Она призналась, что раньше вообще не пила энергетические напитки с кофеином.

Ранее врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова предупредила, что сочетание энергетиков с алкоголем может привести к тяжелому отравлению.