Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА «Новости» , что переехала в свой новый дом в Рязанской области. По словам женщины, она буквально нуждалась в таком месте.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками», — поделилась она.

Она сообщила, что неподалеку от ее деревни есть магазин, где можно купить продукты, а также автобусная остановка. Кнайсль подчеркнула, что в ее соседи — замечательные люди.

В 2023 году Кнайсль рассказывала, что обосновалась в Петрушово. Она отмечала, что ей нравится жить в русской деревне, а местные жители приняли ее тепло.

Ранее Кнайсль назвала Россию более свободной, чем страны Европы, а Владимира Путина — отличным президентом и джентльменом, который очень хорошо разбирается в человеческой природе.

По ее словам, попытки Запада изолировать государство привели к противоположному результату. Экс-глава МИД Австрии также отметила, что женщины в России всегда остаются леди вне зависимости от места работы.