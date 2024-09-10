В России и арабских странах сейчас свободы больше, чем в Европе. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на Дне Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга на площадке выставки «Мой Петербург».

«Сейчас в России больше свободы. То же самое не могу не отметить про арабский мир», — заявила она.

По словам политика, Европа, «какой мы ее раньше знали, умерла».

Если раньше она считалась местом свободы и верховенства права, то сейчас ситуация изменилась. В нынешних политических условиях не смогли бы выжить даже такие сильные политики, как Сильвио Берлускони, Маргарет Тэтчер и Шарль де Голль.

В начале августа Кнайсль отмечала, что попытки Запада изолировать Россию привели к противоположному результату — западные страны изолировали сами себя, сообщали «Известия».

Ранее Кнайсль осудила правительство Германии, разрешившее Украине использовать немецкую военную технику на российской территории.