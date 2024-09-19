Кнайсль поделилась мнением о российских женщинах

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: женщины в РФ остаются леди, где бы ни работали

Женщины в России всегда остаются леди вне зависимости от места работы. Такое заявление на полях Евразийского женского форума в беседе с РИА «Новости» сделала бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Женщины в России смогли остаться леди. <…> Если вы придете в немецкую или австрийскую компанию, вы увидите такой тип „Ангелы Меркель“ — женщины, которая в какой-то степени превратилась в мужчину», — отметила Кнайсль.

Выступая на Евразийском женском форуме президент России Владимир Путин заявил, что разгадать русскую женщину невозможно. Они могут и достигать успехов в карьере, и быть хранительницами домашнего очага, оставаться при этом красивыми, нежными, обаятельными, отметил глава государства.