Андрей Воробьев наградил семерых бойцов СВО из Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды семерым участникам СВО. На церемонию приехали бойцы добровольческого отряда БАРС и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Вместе с ними были родные и близкие.

«Сегодня здесь бойцы из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Кто-то уже вернулся домой, кто-то выполняет задачи на передовой. И мы со своей стороны должны сделать так, чтобы все, кто ждет наших ребят, чувствовали нашу поддержку», — сказал губернатор. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили двое военнослужащих. Младший лейтенант с позывным Узбек из Балашихи командует группой на передовой почти с начала спецоперации. Ранее он служил в Росгвардии, а также был награжден медалью «За отвагу» и медалью Жукова. Доброволец БАРС с позывным Артэго из Красногорска — подполковник полиции в отставке, который отправился на фронт весной 2023 года. Во время одного из обстрелов он вместе с товарищами эвакуировал 19 раненых бойцов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Медаль «За храбрость» I степени вручили командиру группы радиоэлектронной борьбы с позывным Росомаха из Люберец. Еще четверо военнослужащих удостоены медалей «За храбрость» II степени. Среди них — доброволец БАРС с позывным Старун из Мытищ, который служил инженером-взрывотехником и пилотом беспилотников. Во время боя он уничтожил несколько вражеских FPV-дронов, получил осколочное ранение, но остался на позиции — охранять технику.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области