Андрей Воробьев наградил семерых бойцов СВО из Подмосковья
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды семерым участникам СВО. На церемонию приехали бойцы добровольческого отряда БАРС и бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Вместе с ними были родные и близкие.
«Сегодня здесь бойцы из Люберец, Балашихи, Мытищ, Воскресенска и Красногорска. Кто-то уже вернулся домой, кто-то выполняет задачи на передовой. И мы со своей стороны должны сделать так, чтобы все, кто ждет наших ребят, чувствовали нашу поддержку», — сказал губернатор.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили двое военнослужащих. Младший лейтенант с позывным Узбек из Балашихи командует группой на передовой почти с начала спецоперации. Ранее он служил в Росгвардии, а также был награжден медалью «За отвагу» и медалью Жукова. Доброволец БАРС с позывным Артэго из Красногорска — подполковник полиции в отставке, который отправился на фронт весной 2023 года. Во время одного из обстрелов он вместе с товарищами эвакуировал 19 раненых бойцов.
Медаль «За храбрость» I степени вручили командиру группы радиоэлектронной борьбы с позывным Росомаха из Люберец.
Еще четверо военнослужащих удостоены медалей «За храбрость» II степени. Среди них — доброволец БАРС с позывным Старун из Мытищ, который служил инженером-взрывотехником и пилотом беспилотников. Во время боя он уничтожил несколько вражеских FPV-дронов, получил осколочное ранение, но остался на позиции — охранять технику.
Награды также получили старший разведчик с позывным Голубь из Балашихи, спасший командира из-под завалов во время атаки на командный пункт, и боец с позывным Омь из Люберец, которому 64 года. Четвертым награжденным стал 27-летний командир отделения бригады ГРОМ «Каскад» с позывным Енот из Воскресенска.
«Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто поддерживает наших ребят, ездит на передовую. Все это говорит нашей о сплоченности, о единстве и имеет очень большое значение», — добавил глава региона.
Во время встречи Андрей Воробьев поблагодарил военнослужащих за службу, а их близких и волонтеров — за поддержку. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит помогать семьям участников СВО, в том числе в вопросах реабилитации, образования и трудоустройства.