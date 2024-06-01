Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС увеличат в два раза

МЧС подготовило проект по выплатам пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Фото: РИА «Новости»

Размер единовременных денежных выплат и пособий россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, планируют увеличить в два раза. Об этом МЧС России сообщило ТАСС.

«Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года», — передали в пресс-службе.

На увеличенные выплат могут рассчитывать жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие в результате масштабного паводка. Пока проект находится на согласовании.

Ранее президент Владимир Путин поручил оперативно оценить ущерб, нанесенный паводками в регионах, осушить территории и восстановить жилой фонд к концу лета. Пострадавшим от паводков жителям дадут отпуска на восстановление жилья.

Правительство России выделит четыре миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка. В Оренбургскую область власти уже направили 490 миллионов рублей для помощи жителям.

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