Единовременные выплаты пострадавшим при ЧС увеличат в два раза

МЧС подготовило проект по выплатам пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Размер единовременных денежных выплат и пособий россиянам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, планируют увеличить в два раза. Об этом МЧС России сообщило ТАСС .

«Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года», — передали в пресс-службе.

На увеличенные выплат могут рассчитывать жители Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, пострадавшие в результате масштабного паводка. Пока проект находится на согласовании.

Ранее президент Владимир Путин поручил оперативно оценить ущерб, нанесенный паводками в регионах, осушить территории и восстановить жилой фонд к концу лета. Пострадавшим от паводков жителям дадут отпуска на восстановление жилья.

Правительство России выделит четыре миллиарда рублей Курганской области на борьбу с последствиями весеннего паводка. В Оренбургскую область власти уже направили 490 миллионов рублей для помощи жителям.