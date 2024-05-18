«Лето пройдет быстро». Путин назвал сроки восстановления пострадавших от паводков домов | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 22:12 «Лето пройдет быстро». Путин назвал сроки восстановления пострадавших от паводков домов Путин поручил восстановить пострадавшие от паводков дома до конца лета РИА «Новости»

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Пострадавший в ряде регионов РФ от паводков жилой фонд необходимо восстановить до конца лета. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой МЧС Александром Куренковым и руководителем Минприроды Александром Козловым.

Как подчеркнул российский лидер, нужно не только без задержек оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб, но и осушить затопленные территории.

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«Лето пройдет быстро, а нам нужно за лето по максимуму все сделать, чтобы восстановить жилой фонд», — заявил глава государства.

Ранее в Тобольске прошло выездное совещание с участием глав МЧС Александра Куренкова и Минстроя Ирека Файзуллина по оперативной обстановке в связи с прохождением паводка в Тюменской области.